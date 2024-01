Proiettile bellico d'artiglieria rinvenuto a Montelabbate

Un ordigno bellico è stato rinvenuto vicino ad un sentiero nella zona di Montelabbate (Pesaro Urbino). Dopo la scoperta, ieri pomeriggio, sono intervenuti i vigili del fuoco a transennare la zona e i carabinieri di Gabicce; sono stati allertati gli artificieri per programmare la rimozione o il brillamento. L'ordigno in questione è un proiettile d'artiglieria di 40 centimetri di lunghezza e 15 di diametro. Ad accorgersi della presenza del proiettile, nei pressi di un sentiero in campagna vicino ad una strada ,è stato il conducente di una vettura che stava facendo manovra. Non sono stati al momento evacuati residenti nella zona.



