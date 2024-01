Mons. Spina, comunicare non è solo connettere, ma prendersi cura

"Ci rendiamo sempre più conto che comunicare non è solo connettere. Bisogna prendersi cura, passare da To share a To care". E' un passaggio del messaggio dell'arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori sociali, che cade il 24 gennaio.

"To share: il mondo della televisione ha ridotto lo share a un numero che misura una massa; a un indice che serve per pesare il valore degli investimenti pubblicitari". INvece "se c'è una grandezza da misurare è quella della pienezza, della bellezza, di questa condivisione. È una grandezza che sta nella sua unicità".

"To care, mi interessa, mi sta a cuore - aggiunge -: il mondo di oggi ha quasi cancellato l'idea che ci si possa interessare a qualcosa di diverso dal proprio interesse. Al massimo ci interessa il modo in cui il progresso sembra appagare i nostri desideri. Siamo così affascinati dal catalogo delle possibilità che la tecnologia della comunicazione digitale squaderna davanti agli occhi di ognuno di noi, che rischiamo di restare senza parole, senza gesti, senza immagini, senza nulla da comunicare, prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, del nostro narcisismo; incarnando il paradosso del massimo della connessione e del minimo della comunicazione".

"Oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, una rivoluzione che pone nuove sfide, che interpellano e toccano anche l'ambito educativo e sociale" dice mons. Spina, citando papa Francesco nel Messaggio per la 58.ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: "L'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale rende sempre più naturale comunicare attraverso e con le macchine, in modo che è diventato sempre più difficile distinguere il calcolo dal pensiero, il linguaggio prodotto da una macchina da quello generato dagli esseri umani".

Tra le sfide c'è anche quella di fare in modo che le macchine "non contribuiscano a diffondere un sistema di disinformazione e non aumentino anche la solitudine di chi già è solo, privandoci del calore della comunicazione tra persone".



