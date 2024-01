Legge per celebrare 500 anni nascita medico Andrea Bacci

Una legge regionale per celebrare i 500 anni dalla nascita di Andrea Bacci (1524-2024), illustre medico, archiatra pontificio di Papa Sisto V, filosofo e scrittore, ma anche padre dell'idro-climatologia ed enologo della modernità, e legare la sua figura alla città natale, Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Il via libera oggi dal Consiglio regionale delle Marche alla proposta di legge che ha come relatori Jessica Marcozzi (Forza Italia), per la maggioranza, e Andrea Biancani (Pd). L'aula ha approvato con il voto favorevole di 22 consiglieri mentre Biancani si è astenuto.

Il relatore di minoranza, senza entrare nel merito del provvedimento, ha motivato l'astensione criticando in particolare il metodo utilizzato e cioè promuovere una legge per ogni celebrazione; Biancani ritene invece opportuno inserire le varie celebrazioni nel piano annuale e triennale della Cultura e ha lanciato una stoccata alla maggioranza sulle leggi lincenziate dal Consiglio: "23-24 leggi, molte delle quali evitabili e che non hanno portato alcun beneficio ai cittadini".

Sulla legge per celebrare Bacci il gruppo dem ha votato in modo favorevole, condividendo però le perplessità sull'utilizzo di una legge per ogni iniziativa di celebrazione. "Concludiamo la questione - ha detto il capogruppo Maurizio Mangialardi - ma adoperiamoci per un percorso diverso". "Bisogna smettere di fare provvedimenti legislativi per atti e celebrazioni, siamo legislatori regionali. - ha rimarcato Fabrizio Cesetti (Pd) - Ci sono fatti che vanno perseguiti con atti amministrativi e non c'è bisogno di fare provvedimenti legislativi". Cesetti ha convenuto con Renzo Marinelli (Lega), presidente della prima Commissione Cultura, sull'opportunità di una legge quadro che raccolga le iniziative celebrative.

Dopo aver ricordato la figura di Bacci, nelle sue molte sfaccettature, Marcozzi ha sottolineato "l'obiettivo di legare l'illustre personaggio a Sant'Elpidio a Mare così come avvenuto per Recanati con Leopardi" e intraprendere un "percorso ben strutturato di eventi", attraverso la legge e l'istituzione di un Comitato promotore per "programmare percorsi scientifici e turistico-culturali ed azioni di valorizzazione connessi alle celebrazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA