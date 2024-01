+++ ANSA MARCHE: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++

-- MORTE DI ANDREEA RABCIUC, IL FIDANZATO UNICO INDAGATO PM CHIEDE ESAME PER ACCERTARE SE IL CORPO È STATO SPOSTATO Simone Gresti, il fidanzato di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022, resta l'unico sospettato nell'inchiesta che ormai riguarda la morte della ragazza, condotta dalla Procura di Ancona. Al momento non risulta ci siano altri indagati. Sul corpo, ormai allo stato scheletrico, scoperto due giorni fa in un casolare nelle campagne di Castelplanio (Ancona), viene eseguita oggi l'autopsia, insieme all'esame del Dna, unico modo per arrivare all'identificazione ufficiale della salma, vicino alla quale sono stati trovati resti di vestiti appartenenti ad Andreea. Il pm Irene Bilotta, che conduce l'inchiesta, ha chiesto al medico legale Adriano Tagliabracci, incaricato dell'autopsia, di eseguire un esame specifico per capire se il corpo è stato spostato.

PIANO TRIENNALE POLITICHE ATTIVE LAVORO DA 350 MILIONI Innalzare il tasso di occupazione e delle competenze, agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro con l'attenzione particolare ai cosiddetti Neet, giovani che non studiano e non lavorano, al lavoro femminile, a giovani, over 50, diversamente abili. Sono alcune priorità del Piano regionale per le politiche attive del lavoro 2024-2026, che mette in gioco circa 350 milioni di euro.

E' stato approvato nel pomeriggio dal Consiglio regionale con il voto di maggioranza e opposizione (25 favorevoli), fatta salva l'astensione della capogruppo M5s Marta Ruggeri. La proposta di atto amministrativo riguardante il Piano - relatore di maggioranza Mirko Bilò (Lega), relatore di minoranza Antonio Mastrovincenzo (Pd) - in attuazione delle disposizioni nella legge 2/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) individua le politiche attive e quelle relative alla formazione più opportune per il prossimo triennio.

CARNEVALE DI ASCOLI DALL'8 FEBBRAIO CON STUDENTI IN MASCHERA DOMENICA 11 IL CONCORSO IN CENTRO STORICO Presentato oggi il programma ufficiale del Carnevale di Ascoli ormai alle porte. Ad aprire il programma, hanno riferito durante la presentazione il sindaco Marco Fioravanti e il presidente dell'associazione "Il Carnevale di Ascoli", Marco Olori, sarà come da tradizione il Carnevale delle scuole, nella mattinata di giovedì grasso, 8 febbraio, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in Piazza del Popolo. Un evento che verrà preceduto, alla presenza di Buonumor Favorito, dall'uscita ufficiale di Re Carnevale a cui il sindaco Fioravanti consegnerà, come da cerimoniale, la chiave della città. Giornata clou sarà sempre quella di domenica 11 febbraio con le maschere iscritte al concorso e non, che invaderanno il centro storico di Ascoli anche nel pomeriggio. Gran finale il 13 febbraio, martedì grasso, con l'uscita finale, dei gruppi mascherati.

DUE CANI ATTRAVERSANO STRADA, TAMPONAMENTO SULLA ASCOLI Mare 26ENNE CORRIERE FERITO TRASFERITO AD ANCONA IN ELIAMBULANZA L'attraversamento di due cani ha causato stamani un incidente stradale lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare nel quale sono rimasti feriti due corrieri della stessa ditta che viaggiavano in direzione Ascoli alla guida del rispettivo furgone. All'improvviso sono stati visti due cani attraversare la carreggiata all'altezza dello svincolo per Martignano. Il primo corriere ha rallentato; il secondo, che procedeva una velocità più sostenuta, non si è reso conto dell'accaduto e ha tamponato il furgone che lo precedeva. È stato il conducente di quest'ultimo mezzo ad avere la peggio. Si tratta di un 26enne, stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette.





