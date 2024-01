Sindaco Pesaro, Capitale Cultura sfida per sostenibilità e pace

"Pesaro capitale della cultura italiana è una sfida vinta e un punto di partenza, da qui vogliamo rilanciare la sfida della sostenibilità e della cultura della pace". Lo ha detto il sindaco Matteo Ricci nel suo intervento davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, e alle 8mila persone che stamani hanno affollato l'Arena Vitrifrigo di Pesaro. "Innanzitutto - ha aggiunto Ricci, parlando di tematiche ambientali - dobbiamo salvare il pianeta nei prossimi anni", per poi sottolineare, affrontando le crisi internazionali in Ucraina e Medio Oriente: "Siamo accerchiati dalle guerre e non si apre alcuno spiraglio né per il cessate il fuoco, né per un dialogo". "Sarà un anno nel quale non parleremo solo di noi - ha detto ancora il sindaco - ma attraverso la cultura proveremo a parlare al mondo". "La cultura come ci ha ricordato il presidente Mattarella - ha concluso Ricci - è elemento essenziale per la pace e quando si coltiva la cultura, spesso e volentieri la pace rifiorisce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA