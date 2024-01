Sangiuliano, di Pesaro2024 parlai 4 anni fa con il sindaco

Quattro anni, fa impegnato a Pesaro come giornalista per un'intervista a Maurizio Landini (Cgil) durante la festa de l'Unità, l'attuale ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano incontrò anche il sindaco Matteo Ricci: durante una passeggiata notturna il primo cittadino chiese a Sangiuliano che cosa ne pensasse dell'idea di candidare Pesaro a Capitale italiana della Cultura: "una buona idea - rispose l'attuale ministro -, la città ne ha tutti i crismi". L'aneddoto è stato raccontato dal ministro durante il suo intervento alla cerimonia di avvio dell'anno di Pesaro2024, che si sta svolgendo alla Vitrifrigo Arena alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Quella passeggiata notturna ha avuto un esito positivo - ha proseguito -, Mai avrei immaginato di trovarmi qui come ministro della Cultura ad aprire la cerimonia per Pesaro Capitale italiana della Cultura".

Sangiuliano ha parlato di una "giornata speciale per Pesaro, investita del titolo di Capitale italiana della Cultura 2024 .

Un riconoscimento a una città che è un esempio brillante di Rinascimento italiano, ma anche di tradizione che ci proietta nel futuro, di convivenza tra culture e mondi produttivi, di pragmatismo che si lega al pensiero e all'arte. Pesaro Città della musica, questa la vostra identità più profonda da un punto di vista culturale, - ha ricordato - ed è sulle note di Rossini, che abbiamo ascoltato, che vi invito a far crescere questa vostra esperienza".

Il ministro ha riferito di essere particolarmente legato alle Marche, dove frequentò anche un corso di specializzazione in diritto civile, terra di "persone operose, con lo sguardo al futuro coltivando la genuinità della vostra terra".



