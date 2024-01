Liliana Segre, con Pesaro legame indissolubile, a doppia elica

"Il mio legame con Pesaro è indissolubile, a doppia elica". La senatrice a vita Liliana Segre ha inviato un messaggio contenente "l'augurio più affettuoso per la città di Pesaro, da oggi Capitale italiana della Cultura, prima però un saluto e un ringraziamento speciale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui presenza conferma il valore dell'evento".

Nel messaggio, letto dall'attrice Lucia Ferrati, Segre ha ricordato i suoi sentimenti per Pesaro, di cui è cittadina onoraria, "a cui devo moltissimo: qui ho incontrato mio marito Alfredo e mio nonno Mosè Foligno era pesarese, abitava in via delle Scuole". Con il riconoscimento Unesco di Pesaro come Città della musica, "si è creato intorno alla figura di Rossini un ecosistema musicale. Qui tutto risuona - le parole della senatrice a vita -, un intreccio speciale di memoria e futuro", ha concluso la senatrice. "Ad maiora".



