La chirurgia robotica all'Aoum, versatile e utile al paziente

E' anche grazie alla chirurgia robotica che l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha raggiunto gli standard di cura di eccellenza riconosciuti dall'Agenas, che ha giudicato l'Aoum miglior ospedale pubblico d'Italia. Se ne è parlato oggi in un evento dal titolo "La chirurgia robotica: una scelta di qualità per la salute dei cittadini", organizzato dalla Clinica Chirurgica Generale e D'Urgenza diretta dal professor Mario Guerrieri. L'azienda, ricorda Guerrieri, è stata tra i pionieri nell'adozione della tecnologia robotica, "con l'installazione del primo sistema Da Vinci Standard nel lontano 2003 ed in ordine di tempo, è stata la terza azienda sanitaria italiana ad avvalersi del sistema robotico per la chirurgia mininvasiva Da Vinci". "Nel corso degli anni, l'Aoum ha costantemente mantenuto una posizione di leadership, aggiornando la piattaforma tecnologica con i modelli Da Vinci SI nel 2014 e Da Vinci XI nel 2020 - aggiunge -. Il Da Vinci XI rappresenta attualmente la massima espressione di tecnologia nella piattaforma robotica Intuitive, attestandosi come un punto di riferimento nella medicina robotica". Grazie all'"estrema precisione e alla visione tridimensionale", La tecnologia robotica è stata fondamentale per implementare la chirurgia mininvasiva, che permette tempi di riresa più rapidi per il paziente: "sono circa 600 gli interventi effettuati di chirurgia generale, molti di più quelli relativi a urologia, cardiologia pediatrica, chirurgia epatica. Ad esempio l'intervento mininvasivo è l'evoluzione della laparoscopia".

Obiettivo dell'evento di Ancona è conoscere i nuovi orizzonti della medicina, educare e preparare una nuova generazione di medici e favorire nuovi investimenti: "avremmo bisogno di un secondo robot - osserva Guerrieri - . Finanziamenti? Non so, io sono solo un chirurgo". Secondo il dottor Giuseppe Miranda, responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia Robotica, "la diversità di applicazioni ha dimostrato la versatilità e l'efficacia dell'uso della tecnologia robotica". I benefici sono "minor trauma, degenza abbreviata, riduzione dell'uso di analgesici e minori trasfusioni".



