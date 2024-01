Il Palasport di Pesaro sold out per Mattarella

Sold out per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 20 gennaio aprirà ufficialmente l'anno di Pesaro 2024 Capitale Italiana della cultura, alla Vitrifrigo Arena, dove sono andati esauriti in pochissimi giorni tutti gli 8.000 posti disponibili. Il capo dello Stato "riempie i palasport come una rockstar" aveva detto il sindaco Matteo Ricci, presentando la giornata.

L'inizio della cerimonia, seguita in diretta da Rainews.it è previsto alle 11:00: dopo l'inno nazionale, quello europeo e una pagina di Rossini, eseguiti dall'Orchestra Olimpia, i saluti istituzionali del sindaco di Pesaro Matteo Ricci e del vice sindaco Daniele Vimini, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ci saranno un reading poetico di Mariangela Gualtieri, l'intervento del direttore artistico di Pesaro 2024 Agostino Riitano e una performance con la partecipazione del pubblico. In chiusura l'intervento del presidente della Repubblica.

"La natura della cultura" il tema del dossier con cui Pesaro si è aggiudicata il titolo per il 2024, "un progetto collettivo, che abbraccia le due grandi sfide epocali che stiamo vivendo: quella ambientale e quella culturale - secondo il sindaco -. Ma Pesaro2024 è anche la cultura della Pace. Riteniamo che la cultura possa essere la base della libertà, della pace e della democrazia: un messaggio che da Pesaro vogliamo divulgare in tutto il mondo". Oltre mille gli eventi in programma nell'anno da Capitale Italiana della Cultura, compresa un'edizione super del Rossini Opera Festival. Anche il territorio sarà coinvolto grazie al progetto '50x50: Capitali al quadrato': 50 Comuni della provincia, tra cui Urbino e Fano, saranno a loro volta Capitali per una settimana con le loro iniziative. Si comincia lunedì 22 gennaio con Vallefoglia, fino al 28 gennaio: la tappa si intitola 'Questa bella d'erbe famiglia e animali-Una nuova armonia tra l'umanità e la Terra' ed è dedicata alla musica e ai giovani.



