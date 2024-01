Alluvione Marche: Schlein a Cantiano, Regione si svegli

Oggi la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha visitato Cantiano (Pesaro Urbino), uno dei Comuni delle Marche colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022. Presenti il sindaco Alessandro Piccinini, altri primi cittadini di Comuni colpiti nel Pesarese, i parlamentari marchigiani del Pd, i consiglieri regionali e le segretarie Pd regionale e provinciale.

"La giunta regionale deve svegliarsi" ha detto Schlein, sottolineando la necessità di affrontare con decisione la situazione critica delle comunità colpite dalla calamità naturale.

Le risorse attualmente disponibili sono state giudicate insufficienti dalla segretaria Pd, che ha evidenziato che "non coprono nemmeno la metà di quanto necessario per i ristori a pubblico e privato". Schlein ha sottolineato che è "urgente garantire fondi sufficienti per implementare progetti a lungo termine che evitino futuri eventi simili".

La segretaria dem ha espresso preoccupazione per la mancanza di coordinamento e ha avvertito sul rischio che i fondi possano essere concessi "in base al colore politico dell'amministratore locale". "La giunta regionale si deve svegliare! È passato un anno e mezzo... Occorre aiutare i Comuni anche con il personale - ha insistito - perché altrimenti i progetti non vanno avanti.

Ogni giorno che passa è una spinta in più verso lo spopolamento.

Occorre invece fare proprio il contrario e mettere nelle condizioni i Comuni di poter dire 'vieni qua che c'è chi ti accoglie e ti dà una mano'".

"Acquaroli continua a fare il pesce in barile - ha accusato la segretaria Pd Marche Chantal Bomprezzi - nascondendosi dietro la figura del vice-commissario Babini per coprire la compagna di partito Meloni. Le Marche sono sempre più isolate; da noi, a differenza dell'Emilia Romagna, mai chiesti risarcimenti al 100% per famiglie, cittadini e imprese". Secondo Bomprezzi i sindaci non sono stati coinvolti e manca personale nella gestione dell'emergenza: "chiediamo trasparenza e condizioni eque per tutti".



