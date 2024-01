Incendio in cucina abitazione, morto il cane della famiglia

Un incendio si è sviluppato nella cucina di un'abitazione al primo piano di un'edificio e ha causato la morte del cane della famiglia residente. E' accaduto nel pomeriggio verso le 18.30 a Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino) in un'abitazione in via Litoranea che le fiamme hanno reso per ora non fruibile.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Fano, due autobotti e l'autoscala, e hanno spento le fiamme ha completamente distrutto la famiglia. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabiniere: nessuna persona è rimasta ferita ma nell'appartamento è stato rinvenuto morto il cane della famiglia.

I pompieri sono entrati in azione verso le 20, invece, sull'autostrada A14 per un incidente stradale che ha coinvolto a Senigallia un mezzo pesante e un'auto al km 195 direzione nord: i vigili del fuoco hanno estratto una persona ferita dall'auto, in collaborazione con i sanitari del 118, e messo in sicurezza i veicoli. Sul posto anche personale della società autostrade e polizia autostradale.



