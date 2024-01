Ecco il logo per i 70 anni della Quintana di Ascoli Piceno

È stato presentato il logo del Settantennale della Quintana di Ascoli Piceno realizzato da Patricia Peroni.

La commissione composta dal Stefano Papetti, dal Maestro Paolo Lazzarotti, dal Presidente Massimo Massetti, dal delegato dell'Amministrazione Davide Quaresima e dall'addetto del settore Social, Mauro Mantile, ha scelto il lavoro di Peroni per la sua capacità di sintesi e di racconto. Il logo racchiude gli elementi fondamentali della Quintana di Ascoli. Racconta i suoi protagonisti: il cavallo, il cavaliere, ma anche le torri che caratterizzano la città. La Quintana di Ascoli è la gara dei sei cavalieri preceduta dal corteo per le vie del centro e questi due elementi rendono unica la manifestazione.

Patricia Peroni ha conseguito il diploma in grafica pubblicitaria al Liceo artistico 'O.Licini' nel 2001 con una votazione di 98/100 e su questo risultato lei stessa ha scherzato: "Sento che i due punti mancanti della tesi li ho ripresi con questa piccola grande rivincita. Il fatto che abbiano scelto il mio bozzetto mi ha davvero riempita di orgoglio e gioia". Il logo accompagnerà tutta la Quintana di Ascoli 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA