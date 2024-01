Dà in escandescenze in Tribunale ad Ancona, condotto in ospedale

Durante l'udienza in Tribunale per la separazione dalla moglie, ha cominciato a dare in escandescenze, urlando "Sono il guerriero di dio!" e facendosi più volte il segno della croce. E' successo stamane in un'aula al quinto piano del Palazzo di Giustizia di Ancona. Protagonista un 37enne moldavo.

E' intervenuta la polizia, poi personale sanitario, che è riuscito a portare l'uomo fuori dal Tribunale e a caricarlo su un'ambulanza della Croce Rossa per trasportarlo in ospedale.





