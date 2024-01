Odore di idrocarburi a Chiaravalle e Monte San Vito

A seguito di diverse segnalazioni ricevute, nelle scorse settimane, su forti odori di idrocarburi nell'aria diffusi nei territori di Chiaravalle e Monte San Vito, i due sindaci Cristina Amicucci e Thomas Cillo in qualità di autorità sanitarie locali hanno scritto oggi al prefetto di Ancona e a tutti gli organi competenti per chiedere "approfondite verifiche su questo perdurante fenomeno che ha destato comprensibile allarme e preoccupazione nella cittadinanza". I due primi cittadini hanno chiesto il coinvolgimento di Arpam, Ast Ancona, Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri e Protezione Civile Regione Marche, per individuare la natura delle esalazioni, l'eventuale dannosità per la salute e i provvedimenti da adottare, oltre a dare una corretta informazione alla cittadinanza, che sarà costantemente aggiornata sugli sviluppi della situazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA