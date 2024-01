Contratto per edificio Casa e Ospedale Comunità a San Benedetto

"E' stato sottoscritto il contratto di appalto per la progettazione e la realizzazione dell'edificio destinato ad ospitare la Casa di Comunità e l'Ospedale di Comunità di San Benedetto del Tronto".

lo annuncia il direttore generale della Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ascoli Piceno, Nicoletta Natalini, ricordando che "a dicembre erano stati consegnati i lavori per la Centrale Operativa Territoriale (Cot) che dovrebbero essere ultimati entro il 31 marzo prossimo".

Casa e Ospedale di Comunità, spiega, "sono due interventi distinti che verranno realizzati mediante la costruzione di un unico nuovo edificio presso un'area di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto, in via Sgattoni, sul quale l'Ast di Ascoli Piceno ha acquisito dal Comune il diritto di superficie".

"L'appalto integrato relativo alla progettazione definitiva/esecutiva e dei lavori è stato aggiudicato per un importo totale di circa 6 milioni di euro - sottolinea la dg - i lavori interesseranno un'area di 2.700 metri quadri: 1.740 saranno destinati alla Casa di Comunità e 840 all'Ospedale di Comunità".

"La struttura - spiega una nota - si svilupperà su tre piani, con la Casa di Comunità (ambulatori e cup) al primo piano, e l'Ospedale di Comunità con degenza al terzo. Al piano terra sarà collocata l'area parcheggio. Il cronoprogramma prevede: avvio della progettazione entro fine gennaio, la consegna delle aree per l'avvio dei lavori entro fine luglio, fine dei lavori entro la fine del 2025/ inizio 2026 e collaudo a marzo 2026".

"Il processo di attuazione degli investimenti del Pnrr si sta svolgendo come da programma inizialmente previsto - afferma il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. - Ricordo che nelle Marche nessun progetto è stato ridimensionato e che tutto era e resterà completamente finanziato".



