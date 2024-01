Rapina un autogrill e fugge, arrestato da carabinieri

Minacciando con una pistola la cassiera di un autogrill, lungo la SS77, tra Tolentino sud e Tolentino ovest, si è fatto consegnare l'incasso (circa 1.300 euro) e vari gratta e vinci, per poi dileguarsi dal retro del locale. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di Tolentino che hanno effettuato un sopralluogo e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza: oltre a raccogliere elementi legati all'abbigliamento indossato dal rapinatore, i militari hanno dedotto che si fosse allontanato in auto verso San Severino Marche e i sospetti sono caduti su un giovane del luogo, un 24enne, che nei giorni scorsi aveva manifestato problematiche in famiglia e connesse all'uso di stupefacenti, per le quali erano intervenuti più volte i carabinieri.

Attraverso le immagini della videosorveglianza del Comune, verificata la compatibilità dei movimenti dell'auto intestata al ragazzo, i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione, dove hanno verificato che era rientrato subito dopo la rapina, si era cambiato ed era ripartito in direzione Tolentino; mentre le pattuglie della Compagnia, di Norm e stazioni di Belforte del Chienti, Tolentino, Urbisaglia e San Severino Marche hanno proseguito le ricerche dell'autovettura all'interno dell'abitato. Nella stanza del 24enne sono stati trovati e sequestrati numerosi gratta e vinci, i pantaloni, il giubbotto e le scarpe utilizzati per la rapina, il passamontagna e la pistola, che è risultata essere una beretta ad aria compressa senza tappo rosso, oltre a un mazzetto di 40 banconote da 5 euro e una dose di hascisc.

I militari hanno individuato l'area di transito dell'auto e hanno concentrato le ricerche nei pressi della zona industriale di Tolentino. Pochi minuti dopo una pattuglia ha rintracciato il giovane presso l'autogrill lungo la superstrada 77 direzione mare. Era in compagnia di un amico ed è stato trovato in possesso di ulteriori gratta e vinci vincenti da porre all'incasso e di 180 euro in banconote da 20. Denunciato per il porto dii un coltello l'uomo che era con lui, mentre il 24enne è stato arrestato per rapina aggravata e condotto nel carcere di Ancona.



