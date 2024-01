Pesaro 2024: Enel, 'responsabilità e vicinanza al territorio'

"Vicinanza al territorio, cultura e responsabilità sono i valori che ci hanno spinto a essere Gold Partner di questa importante manifestazione 'Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024'".

Così Riccardo Amoroso, responsabile Enel Area Territoriale Appenninica a Pesaro in occasione della presentazione di Pesaro 2024. Amoroso ha sottolineato che " Enel è in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio culturale dell'Italia che rappresenta l'energia vitale che mette in dialogo i territori e i cittadini contribuendo all'integrazione, all'innovazione e allo sviluppo socio-economico e sostenibile".

"Le iniziative in programma ci daranno l'opportunità di offrire una visione dell'energia orientata al futuro, consolidando il nostro rapporto con la città di Pesaro che vanta già una tradizione ricca di arte, cultura e natura".



