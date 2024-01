Due estorsioni a Fermo, 40enne arrestato dai carabinieri

Nel settembre del 2023 un 40enne pregiudicato di origine nordafricana si era reso responsabile di due episodi di estorsione a Fermo. I Carabinieri della Stazione di Montegiorgio lo hanno bloccato e arrestato lungo la Statale 210 Faleriense, in località Magliano di Tenna, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio del gip di Fermo. L'uomo è stato sorpreso durante un controllo alla circolazione stradale, mentre viaggiava a bordo di un'utilitaria guidata dal fratello. L'arrestato è stato trasferito presso la casa di reclusione di Fermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. "L'importanza della presenza dei Carabinieri sul territorio è evidente: - sottolineano gli investigatori - grazie all'intervento tempestivo dei militari di Montegiorgio, è stato possibile arrestare un individuo pregiudicato e pericoloso, colpevole di estorsione".

Sempre a Montegiorgio, i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare, emessa dall'ufficio esecuzioni della Procura di Roma, e hanno arrestato un pregiudicato laziale di 45 anni. Il provvedimento scaturisce da una sentenza a carico del medesimo individuo per i reati di furto e ricettazione, commessi nel territorio laziale tra gli anni 2006 e 2013. L'arrestato è stato tradotto presso una struttura di accoglienza del posto, dove dovrà scontare la pena residua di quattro anni quattro, 11 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre a tre mesi di arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA