Cora Fattori coordinatrice regionale di +Europa Marche

Cora Fattori, assessore alla Cultura del Comune di Fano e candidata alle primarie di centrosinistra per la sua città, è la nuova coordinatrice regionale delle Marche di +Europa. E' stata nominata nella Direzione nazionale a Roma del partito fondato da Emma Bonino e guidato da Riccardo Magi, Federico Pizzarotti, Piercamillo Falasca e Benedetto DellaVedova. La volontà, spiega una nota, è quella di rafforzare il partito puntando su "professionalità e passione, sempre cari a +Europa che, dopo l'apertura dei gruppi di Pesaro e Fano, sta lavorando su Urbino, in cui fa parte del centrosinistra per le prossime amministrative. "Da tre anni stiamo lavorando attivamente, con serietà, passo dopo passo, per portare la politica di +Europa ad essere un punto di riferimento nelle Marche - commenta Fattori -. I risultati ottenuti ci hanno premiato. La nostra è da sempre una regione attenta e sensibile ai nostri temi di programma. Puntiamo ad irrobustire il fronte Liberal Democratico, con la volontà di creare un dialogo con realtà politiche a noi vicine come Repubblicani, Italia Viva, Azione e Psi, e continuando la nostra collaborazione con gli esponenti del mondo radicale da cui nascono le nostre radici. Un dialogo che sarà fatto con coerenza e chiarezza, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto anche a livello nazionale".

Cora Fattori, 43 anni, ingegnere edile-architetto, laureata presso l'Università Politecnica delle Marche, ha fatto il suo ingresso in politica nel 2019 come consigliere comunale del Comune di Fano in cui, a seguito di un progetto per l'efficientamento energetico delle strutture pubbliche ha ricevuto specifica delega, ottenendo risultati importanti per la città. Nominata nel 2022 assessore a Cultura, Ambiente e Digitale in poco più di un anno ha portato la linea politica di +Europa a misurarsi con la realtà amministrativa, dimostrandone l'efficacia. La proposta politica di +Europa si presenta con "un programma dei prossimi 5 anni per i prossimi 30 anni, un programma che pensa ad "Una generazione avanti": Stati Uniti d'Europa, ambiente ed energia, fisco sostenibile per i giovani e per il pianeta, formazione, cultura, università e ricerca, diritti di civiltà



Riproduzione riservata © Copyright ANSA