Capitale Cultura, logo 'Made in Pesaro 24' per 32.665 imprese

"La Capitale Italiana della Cultura è un'opportunità unica per tutto il territorio, e ce ne siamo accorti già dai primi giorni di questo 2024". Queste le parole del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, durante la presentazione del logo "Made in Pesaro 24" nella sede pesarese di Camera Marche, pensato per le imprese del territorio provinciale di Pesaro e Urbino.

"Il sistema produttivo culturale e creativo è fondamentale per l'economia, nelle Marche, dall'ultima rilevazione condotta con Symbola, vale oltre un miliardo di euro e occupa quasi 21mila addetti. Nelle Marche anche nel 2023 la ricchezza del patrimonio culturale è una delle motivazioni principali che spingono il turista a sceglierci", ha evidenziato il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, ribadendo come sia fondamentale sostenere ed incoraggiare "lo sviluppo economico legato alla cultura".

Il primo cittadino pesarese Ricci ha ribadito come cittadinanza e imprese saranno le prime promotrici di Pesaro2024. "Perché più saranno le imprese che adotteranno il luogo della Capitale italiana della Cultura, più sarà il loro valore aggiunto nel mercato e soprattutto sarà forte la promozione che riusciremo a fare. Il nostro brand nei siti, cataloghi che verranno stampati e distribuiti a migliaia di clienti e fornitori in tutto il mondo, avrà un grande effetto moltiplicatore dal quale beneficiarne tutti: imprese, commercianti, artigiani, cittadini, territorio tutto", ha concluso Ricci.

Un manuale d'uso spiega il corretto utilizzo del logo che, per il tramite di Camera Marche, sarà reso disponibile al bacino di 32.665 delle realtà di impresa della provincia. La prima occasione di promozione sarà a Sanremo, nei giorni del Festival, quando Pesaro 2024 sarà protagonista del Villaggio del Festival, importante evento collaterale della kermesse canora, uno spazio dove tutti i territori avranno visibilità, in particolare la Capitale Italiana della Cultura 2024 avrà una ribalta per tutta la durata della manifestazione.



