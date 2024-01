8 mila al via di Pesaro2024, 'Mattarella come una rockstar'

Verso il tutto esaurito alla Vitrifrigo Arena, con circa 8 mila persone alla cerimonia inaugurale di sabato 20 gennaio prossimo per l'avvio di Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura a cui parteciperà in mattinata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Una data storica per la città e per il territorio" ha esultato il sindaco Matteo Ricci durante la presentazione, affiancato dal vice sindaco Daniele Vimini, dal direttore generale di Pesaro 2024 Silvano Straccini, dall'assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, dal direttore artistico Agostino Riitano (in videocollegamento). Il primo cittadino ha rimarcato la scelta del palasport per un evento "popolare" che sarà presentato da Paolo Bonolis: 7.500 i biglietti prenotati e 500 disponibili ancora per pochi giorni. "Si va verso il tutto esaurito - ha aggiunto il sindaco -. Il presidente Mattarella riempie il palasport come una rockstar. Sarà una giornata dell'identità pesarese, marchigiana e dell'orgoglio nazionale attraverso la cultura per promuovere il territorio". L'evento, a cui parteciperà tra gli altri anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sarà trasmesso in diretta tv dalla Rai.

Il pubblico farà parte dello spettacolo, trasformandosi in una sorta di mega-schermo per alcune proiezioni, attraverso cartoncini bianchi da sollevare che verranno distribuiti all'ingresso. Sarà presente la senatrice a vita Liliana Segre.

Dopo l'intervento del presidente Mattarella, preceduto dall'Inno d'Italia eseguito dall'Orchestra Olimpia formata da donne, eventi per tutto il giorno con musica, spettacoli e food. Tra gli eventi, un reading della poetessa Mariangela Gualtieri, le esibizioni di Max Gazzè, Orchestra Casadei, Rosa Chemical, un dj-set.

Pesaro 2024 proporrà durante l'anno circa mille eventi, coinvolgendo i circa 50 Comuni della provincia, ognuno protagonista per una settimana. La Regione, ha ricordato l'assessora Biondi, contribuisce con un milione di euro: "è un progetto vincente - ha sottolineato, portando i saluti del presidente Francesco Acquaroli -, un connubio tra Cultura e Natura, elementi significativi della nostra regione. Un progetto ambizioso che avrà ricadute ben oltre il 2024".



