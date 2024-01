Morto illustratore Mauro Evangelista, fondò Ars in Fabula

"Con grandissimo dolore" l'Accademia di Belle Arti di Macerata apprende e comunica la scomparsa di Mauro Evangelista, professore d'illustrazione, fondatore e direttore di Ars in Fabula, la più importante Scuola di Illustrazione in Italia. E' morto a 60 anni per malattia nella notte del 12 gennaio 2024. I funerali si sono tenuti oggi presso la Chiesa di San Giorgio a Macerata.

Secondo la direttrice Rossella Ghezzi, che gli dedica "un pensiero di infinito affetto e un ultimo saluto", Mauro Evangelista ha lasciato, all'Accademia di Belle Arti di Macerata, a tutti noi, un profondo e indimenticabile esempio di maestria e talento, il suo, generosamente trasferito ai nostri giovani, con caparbietà e rigore".

Evangelista nella sua lunga carriera è stato vincitore d'importanti e prestigiosi riconoscimenti, fra i quali numerosi Premi Andersen. Il primo nel 2008 come miglior illustratore, poi ancora nel 2012 con la collega Pia Valentinis il Super Premio Andersen per l'opera nell'albo illustrato "Raccontare gli Alberi" edito da Rizzoli. Nel 2001 fonda la scuola Ars in Fabula, legando per sempre il nome della città di Macerata a luogo di eccellenza nella formazione per l'illustrazione, dalla quale sono usciti molti nomi noti del settore. A Macerata ha organizzato per 25 anni Libriamoci, festival di mostre del libro illustrato, allestite alla Galleria Antichi Forni e a Palazzo Buonaccorsi, l'ultima inaugurata nel 2019.

"Tutta la comunità dell'Accademia Di Belle Arti di Macerata si stringe intorno alla famiglia e al suo più grande patrimonio: generazioni di studenti che dai suoi insegnamenti hanno tratto un modello di vita" conclude Ghezzi.



