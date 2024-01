Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso all'ospedale di Torrette in un incidente che ha coinvolto due motociclette a Monsano (Ancona). Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra via Marche e via Breccia. Sul luogo i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario per assistere le persone a terra e messo in sicurezza le moto, il 118, l'eliambulanza e i carabinieri.



