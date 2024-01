Scuola di Jesi adotta Intelligenza Artificiale come disciplina

All'IIS Marconi Pieralisi di Jesi (Ancona) si studia Intelligenza Artificiale come disciplina scolastica, primo istituto nelle Marche e uno dei pochi in Italia. L'istituto di istruzione superiore ha introdotto la disciplina AI in via sperimentale all'interno dell'Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, nelle classi quarte e quinte per un'ora a settimana. Si parlerà di linguaggi, Machine learning, Reti neurali e Deep learning, ma anche di etica nell'Intelligenza artificiale.

Marcello Pigini, coordinatore del Dipartimento di Informatica della scuola, spiega che "l'IA rappresenta una disciplina sempre più richiesta nel mondo del lavoro anche nel nostro territorio, si intende offrire quindi agli studenti la possibilità di ampliare significativamente il loro bagaglio culturale e le loro opportunità di carriera future". "In particolare - spiega sempre Pigini - i giovani saranno incoraggiati a progettare e utilizzare l'IA sulla base delle reali esigenze delle persone adottando un approccio 'human-centric', dove la tecnologia deve rispondere innanzitutto a un bisogno reale, e farlo in maniera sostenibile".



