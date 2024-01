A 80 anni sventa truffa del finto tecnico e chiama la polizia

Una donna di 80a anni ha sventato un tentativo di truffa da parte di un finto tecnico, chiamando la polizia. E' successo ad Ancona: l'anziana aveva ricevuto diverse chiamate da un numero telefonico non presente nella sua rubrica e, successivamente, da un numero privato. Insospettita, non ha risposto alle telefonate ed ha allertato la polizia che è immediatamente giunta a casa sua. Lei ha riferito di essere stata contattata da un 'tecnico' che era venuto sotto la sua abitazione, riferendo il nome del figlio dell'anziana. A quel punto la donna, nuovamente insospettita, non ha aperto il portone di casa, ha chiamato i parenti e la polizia.

La Polizia di Stato, da sempre accanto alle fasce deboli, invita i cittadini a parlare con i propri anziani, familiari, vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri.

Bastano pochi consigli per aiutare a difendersi.

In particolare, è fondamentale contattare immediatamente il 112 Nue (Numero Unico Emergenza), anche al primo sospetto. È importante non consegnare denaro, né oggetti di valore e se nella conversazione viene menzionato un familiare in difficoltà, prima di fornire informazioni personali, è importante rivolgersi alla Polizia di Stato che saprà fornire supporto ed aiuto immediato. Un'altra precauzione importante è quella di non aprire la porta di casa a sconosciuti, anche se dichiarano di essere dipendenti di aziende pubbliche, avvocati o appartenenti alle Forze dell'Ordine.



