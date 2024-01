Serra e 850 grammi di marijuana, arrestato un 31enne

Nel corso di un'operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata per il controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, sono stati sequestrati 850 grammi di marijuana e 216 piantine della stessa sostanza a Civitanova Marche. Un 31enne è stato posto agli arresti domiciliari.

I finanziari hanno trovato una serra adibita a laboratorio dove venivano abilmente coltivati ingenti quantitativi di droga, ad opera di un trentunenne cittadino italiano. L'accesso nell'opificio ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 216 piante di marijuana, predisposte per la fioritura, e 850 grammi della medesima sostanza, pronti per la vendita.

All'interno della struttura è stato individuato un moderno impianto di coltivazione idroponica della sostanza stupefacente, dotato di un sistema di illuminazione, aerazione, irrigazione e riscaldamento, con l'impiego di fertilizzanti e di strumenti di rilevazione della temperatura, vasi di varie dimensioni, utili alla coltivazione indoor, e una bilancia di precisione usata per la grammatura delle dosi di stupefacente da cedere.

La marijuana e l'attrezzatura sono state sequestrate e il responsabile, sentito il Pubblico Ministero di turno, è stato arrestato in flagranza, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, e posto ai domiciliari, a disposizione della Procura di Macerata. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire l'illecita filiera e individuare i collegamenti del soggetto coinvolto.



