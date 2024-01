Fiom, 'a Fabriano mezzo milione ore produzione perse nel 2023'

Oltre mezzo milione di ore di produzione perse nel 2023 nel distretto industriale di Fabriano (Ancona) tra fermate aggiuntive, ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi e contratti di somministrazione non rinnovati; e per il nuovo anno, il 2024, nel settore dell'elettrodomestico sono previsti volumi produttivi ai minimi storici e "ci hanno paventato un ritorno ai volumi del 2013". Lo riferisce la Fiom Cigil. Il componente della segreteria provinciale, nonché responsabile per il distretto fabrianese, Pierpaolo Pullini, torna a chiedere la convocazione urgente del tavolo di crisi da parte del ministero delle Imprese e del made in Italy.

Tutto ciò, secondo il sindacalista, avviene a causa "degli sconvolgimenti geopolitici derivanti dalle guerre, dei processi inflattivi e della mancanza di fiducia nel futuro che stanno avendo pesantissime ricadute sull'economia e sulla produzione industriale e in particolare nel settore dell'elettrodomestico.

La crisi di mercato cominciata dopo l'inizio del conflitto in Est Europa, si sta ulteriormente aggravando e per il 2024 non sembrano esserci segnali di ripresa".

Secondo Pullini "tutte le principali aziende del settore denunciano una forte perdita di fatturato ma, ancora più grave, della marginalità, cioè dei guadagni". La Fiom di Ancona "ritiene irrimandabile la convocazione, da parte dell'Esecutivo, del tavolo di crisi di settore presso il Mimit che ormai chiediamo da tempo, sia per le operazioni di vendita e riorganizzazione dei principali players presenti nel Paese e nel fabrianese, sia per individuare le azioni da mettere in campo per il mantenimento ed il rilancio del settore in Italia. Siamo pronti - conclude Pullini - anche a fare le nostre proposte e a condividere la nostra visione industriale".



