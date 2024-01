Bora, no a scelta candidato presidente Marche in base a Europee

La Consigliera regionale Manuela Bora, del Partito Democratico, "non è d'accordo sulla scelta di utilizzare le elezioni europee come strumento per selezionare il candidato Presidente per le prossime elezioni regionali".

"Servono figure sul pezzo - dichiara Bora - possiamo riprenderci il governo di questa splendida Regione, ma dobbiamo essere concentrati solo su questo".

"Sono oltretutto convinta - conclude Bora - che saranno le primarie a determinare la scelta del candidato, evitiamo quindi finte campagne elettorali che i nostri elettori non ci perdonerebbero".



