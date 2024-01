Riparte il corso per volontari alla Lega del Filo d'Oro

Dal 3 febbraio riparte ad Osimo (Ancona) il corso base di formazione per i nuovi volontari 2024 della Fondazione Lega del Filo d'Oro Ets: un'esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali assistite dalla Fondazione, per la quale i volontari sono da sempre una risorsa fondamentale per permettere a bambini e adulti sordociechi di vivere relazioni spontanee e sentirsi più partecipi delle proprie vite. C'è tempo fino al 31 gennaio per presentare la domanda di partecipazione ai corsi, che sono completamente gratuiti e permetteranno agli aspiranti volontari di conoscere gli utenti, imparando a relazionarsi con loro, per comprenderne i bisogni, comunicare e supportarli nell'orientamento e nella mobilità.

"I volontari sono una risorsa importantissima e rappresentano un supporto fondamentale nelle attività dei Centri Residenziali e dei Servizi e Sedi Territoriali" spiega Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d'Oro, che parla di "una vera e propria esperienza di vita", non un semplice percorso formativo.

Il corso base dedicato ai nuovi volontari del Centro Nazionale di Osimo si articolerà in una serie di lezioni teoriche online e in presenza, tenute da professionisti della Fondazione e, attraverso attività pratiche con gli utenti della Lega del Filo d'Oro, i partecipanti verranno affiancati da volontari già esperti e operatori della Fondazione. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.legadelfilodoro.it. Oltre che al volontariato diretto, il cui servizio è prestato a stretto contatto con la persona sordocieca e pluriminorata psicosensoriale, alla Lega del Filo d'Oro si dà ampio spazio al volontariato indiretto, attraverso eventi promozionali di sensibilizzazione e raccolta fondi, trasporti, attività e servizi complementari. Ai volontari è richiesta la disponibilità a svolgere un servizio con cadenza settimanale o quindicinale: la costanza è fondamentale soprattutto nel volontariato diretto, per conoscersi e creare relazioni significative.



