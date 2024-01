Pronto Piano neve Fabriano, priorità Comune, scuole, ospedale

"Nei prossimi giorni, sono attese precipitazioni nevose anche a quote basse.

Nonostante non sia stata emessa un'allerta neve, l'Amministrazione comunale di Fabriano ha già predisposto il piano di intervento per affrontare questo periodo impegnativo dell'anno". A parlare è l'assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta.

"Sono stati già acquistati materiali essenziali per la manutenzione stradale in caso di neve, come breccino e sale, e circa 25 imprese private sono state incaricate della pulizia delle vie cittadine - spiega -. Inoltre, sono stati preparati i mezzi comunali per la pulizia delle aree centrali e delle scuole, allertati i preposti a intervenire con i mezzi spazzaneve nelle frazioni, e sono state allocate le risorse finanziarie necessarie per gestire la situazione".

L'Amministrazione comunale sta lavorando in stretta collaborazione con il gruppo comunale di protezione civile e grazie alle turbine è possibile estendere la pulizia anche ai marciapiedi in caso di nevicate più intense. Ma la priorità maggiore sarà quella di garantire gli accessi agli edifici pubblici, quali Comune, scuole e ospedale, "oltre a tutti i punti critici della città, in particolare nelle frazioni montane, che presentano maggiori difficoltà", conclude Vergnetta.



