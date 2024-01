Prefetto Ancona, supporto amministrazioni e tutela legalità

"L'importanza della cooperazione e del dialogo con le autonomie locali, assicurando supporto e attenzione alle relazioni con il territorio e la massima collaborazione nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità". E' ciò che ha evidenziato il neo prefetto di Ancona Saverio Ordine durante l'incontro stamattina, in videoconferenza, con i sindaci della provincia "per un primo saluto e assicurare e consolidare la collaborazione che caratterizza da sempre i rapporti tra le Prefetture e gli Enti locali del territorio". Il prefetto ha illustrato le "principali direttrici lungo le quali intende sviluppare il lavoro della Prefettura: supporto alle Amministrazioni, tutela della legalità; contrasto alle varie manifestazioni della criminalità; accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri".

L'iniziativa, ricorda la Prefettura, "si inserisce nella cornice della consueta collaborazione tra istituzioni statali e amministrazioni locali, anche in termini di prevenzione della criminalità, nonché delle iniziative volte a far crescere il senso di legalità e la percezione della sicurezza all'interno delle comunità cittadine".

Nel corso dell'incontro, i sindaci hanno illustrato i "temi più rilevanti per il rispettivo territorio, ponendo in particolare l'attenzione sui temi della sicurezza, dell'accoglienza della coesione sociale e della assistenza medica".



