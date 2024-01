Morto a 58 anni ex giocatore dell'Ancona calcio Totò Mazzarano

E' morto all'età di 58 anni Salvatore Mazzarano, detto Totò, ex calciatore nato a Massafra (Taranto) che aveva giocato anche in serie A con l'Ancona, collezionando 29 presenze nella stagione 1992-93. Era malato da tempo, lascia la moglie Gianna, i figli Lucia, Fabiana e Luigi. Difensore arcigno, aveva iniziato nel club della sua città per avere poi la consacrazione proprio con la società marchigiana, con la quale aveva conquistato una storica promozione nella massima serie. Nel suo palmares la vittoria di due campionati: con il Fasano e con il Taranto dalla D alla C. Con gli ionici aveva conquistato anche lo scudetto dilettanti, collezionando complessivamente 16 presenze in campionato e realizzando 2 gol.

Ha giocato anche con le maglie del Casarano e del Castrovillari.

Negli ultimi anni era diventato un apprezzato opinionista nelle trasmissioni sportive sulle tv pugliesi. I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa San Leopoldo Mandic di Massafra.

L'Us Ancona esprime il proprio cordoglio sulla home page del proprio sito: "ci lascia una gloria biancorossa". "Il presidente Tony Tiong e tutta la Us Ancona apprendono con estremo dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa di Salvatore Mazzarano, protagonista indiscusso della promozione in Serie A del 1991/92". "Leggenda dorica e coraggioso difensore, Totò, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, - ricorda l'Ac Ancona - ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni per il suo comportamento in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia. Mazzarano ha giocato nell'Ancona dal 1991 al 1994, totalizzando 92 presenze e un un gol. Protagonista, insieme a mister Guerini e ai suoi compagni, anche per il cammino fatto in Coppa Italia con la conquista della finale persa poi con la Sampdoria. Mai ha fatto mancare passione, impegno e dedizione ai colori biancorossi. Il presidente Tiong, a nome di tutto il Club, rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze".



