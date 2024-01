Ancona Classica mette insieme Form e Amici della Musica

La Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana e l'associazione Amici della Musica Guido Michelli insieme in un'unica stagione sotto l'egida del Comune, che col titolo Ancona Classica prevede 12 appuntamenti dal 17 gennaio al 6 maggio (sei ciascuno) divisi tra il il Teatro delle Muse e lo Sperimentale.

Secondo l'assessore alla Cultura del Comune Anna Maria Bertini è "un modo per razionalizzare nelle date e nei contenuti l'offerta musicale della città, mettendo insieme due tra le più importanti realtà concertistiche delle Marche in grado di conferire al capoluogo un'identità e un'attrattività anche al di fuori dei confini regionali". La programmazione del cartellone con solisti, direttori e gruppi da camera di grande prestigio, ha precisato, non comporterà un incremento dei contributi da parte del Comune, ma un diverso sistema di circuitazione che presto coinvolgerà anche l'Orchestra Fiati di Ancona e la Fondazione Muse. Ha annunciato inoltre che la prossima stagione lirica, che normalmente si svolgeva a settembre e ottobre, verrà posticipata a novembre e dicembre.

A presentare il nuovo palinsesto c'erano il preside della Facoltà di Economia Stefano Staffolani in rappresentanza dell'Univpm, il presidente della Form Fabrizio Del Gobbo con il consulente artistico della stagione Vincenzo De Vivo, e il presidente degli Amici della Musica Gino Fabrizio Ferretti affiancato dal nuovo direttore artistico Fabio Tiberi (per lunghi anni in questo ruolo alla Form), che subentra a Guido Barbieri. Tra i concerti in programma ci sono quello di apertura alle Muse 'Austria Felix' con l'esecuzione della Quinta di Beethoven, ed un altro del pianista Michele Campanella (1 febbraio, Sperimentale).

In cartellone anche 'Variazioni sul tema: la donna', con Le Pics Ensemble (10 marzo, Sperimentale), 'Vent de Paris', con il virtuoso del violino Stefan Milenkovich (13 marzo, Sperimentale), e il concerto di chiusura alle Muse in collaborazione con Ancona Jazz 'Galliano: da Buenos Aires a Parigi'.



