Sbarra, 'atteggiamento di Mittal su ex Ilva è inaccettabile'

Sull'ex Ilva "l'atteggiamento dei Mittal è inaccettabile: qui rischiamo di far pagare costi sociali a migliaia e migliaia di lavoratori e soprattutto ai territori interessati".

Così ad Ancona, a margine del Consiglio generale della Cisl Marche a Portonovo, il segretario della Cisl Luigi Sbarra a proposito della posizione del Gruppo industriale favorevole al 66% in mano ad Invitalia ma mantenendo la governance al 50%.

"Il governo - afferma Sbarra - si assuma la responsabilità di produrre scelte finalizzate a garantire la continuità aziendale a rilanciare gli investimenti sui temi dell'ambientalizzazione, ad alzare la produzione e a salvaguardare tutti i posti di lavoro".

"Ecco perché pensiamo - ha concluso il segretario generale Cisl - che la siderurgia oggi rappresenti un asset strategico dell'industria italiana e il governo deve adoperarsi per assicurare un futuro agli stabilimenti siderurgici italiani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA