Record Grotte di Frasassi, oltre 298mila visitatori nel 202

Le Grotte di Frasassi con oltre 298mila visitatori nel 2023 battono il nuovo record di presenze degli ultimi 20 anni e si riconfermano tra i siti naturalistici più amati e visitati d'Italia. A questi numeri si aggiungono le visite ai Musei e ai siti d'arte del territorio: 84mila al Santuario Madonna di Frasassi, più noto come Tempio del Valadier, e 53.200 ai Musei di Genga e San Vittore per un numero totale di 435.200 presenze nell'area Frasassi nel 2023.

"Numeri da record di grande soddisfazione per il lavoro portato avanti in questi anni dal Comune di Genga e dal Consorzio Frasassi", secondo il sindaco di Genga Marco Filipponi. Il 2024 si è aperto all'insegna di un nuovo grande progetto cinematografico con il lancio nel mercato internazionale della nuova serie live action "Gormiti -The New Era", girata nei mesi scorsi nelle Grotte di Frasassi e nel territorio circostante, prodotta dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi. La serie in 20 puntate, con attori internazionali, è rivolta ad un pubblico kids/preteen.

Il lancio è previsto durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo a Casa Sanremo dal 4 al 10 febbraio. Con un ampio e scenografico allestimento, nel luogo più frequentato dal pubblico, dai media e i partecipanti al Festival, le Grotte di Frasassi ricreeranno le suggestive concrezioni carsiche con la presenza dei protagonisti dei Gormiti, grazie a potenti schermi e visori in 3D di ultima generazione.

Oltre ai Gormiti, il sindaco ricorda tra gli ultimi testimonial delle Grotte anche i ragazzi de Il Volo in gara quest'anno a Sanremo. Tra le novità il nuovo sito web Frasassi Experiences, portale turistico che mette a sistema l'intero territorio, visitabile attraverso il 'Passaporto del turista'.





