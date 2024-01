Prorogata al 21/1 mostra tributo ad Aliberto Sagretti a Macerata

Prorogata sino a domenica 21 gennaio la mostra "La stanza di Ali - Aliberto Sagretti lighting designer" ideata e allestita presso gli spazi info point di Piazza della Libertà a Macerata dall'associazione romana Teatroinscatola con il supporto dell'Accademia di Belle Arti, del Comune di Loro Piceno e patrocinata dal Comune di Macerata.

La mostra tributo ad Aliberto Sagretti, sorprendente lighting designer di Loro Piceno (Macerata), morto in un incidente stradale 4 anni fa, permette al pubblico di esplorare la stanza-scatola il cui progetto illuminotecnico è stato curato dagli studenti del biennio di Visual Light Design coadiuvati dalla professoressa Francesca Cecarini. "Abbiamo voluto prorogare ancora di qualche giorno la mostra dedicata ad Aliberto Sagretti - spiega l'assessore alla Cultura di Macerata Katiuscia Cassetta -, un piccolo scrigno, 'illuminato' dalla fantasia dei giovani dell'Accademia, che mette in risalto i risultati raggiunti da un professionista-punto di riferimento importante per i giovani che si formano in una professione oggi tanto richiesta ed utile per esaltare e rendere pregno di significato uno spazio architetturale, uno spettacolo o ogni altra forma di espressione artistica".

Pur nella parzialità dei documenti esposti, che testimoniano solo in parte il ricco ventaglio di collaborazioni di Aliberto Sagretti come lighting designer, la sua figura emerge nelle parole del maestro americano del teatro-immagine Robert Wilson, che ha ridefinito i canoni della rappresentazione scenica facendo della luce un elemento narrativo fondamentale.

"Aliberto, così lo descrive testualmente Bob Wilson - spiega a l'ideatore della mostra Lorenzo Ciccarelli - poteva creare magie dal nulla, mescolava i colori come un pittore, era un collaboratore fondamentale per il successo dei suoi lavori". Da Strehler a Svoboda, che lasciavano la parola al drammaturgo, "Wilson fece in modo che la luce assumesse un linguaggio assolutamente autonomo, fino a diventare protagonista dello spettacolo, trasformando l'illuminotecnica in una vera e propria drammaturgia. Al professionista, prima ancora che all'uomo va questo sentito e doveroso omaggio".



