Il Carnevale di Offida festeggia 500 anni

Offida, in provincia di Ascoli Piceno, si prepara a festeggiare il mezzo millennio di tradizione carnevalesca. Il primo evento si terrà sabato 13 gennaio al Teatro Serpente Aureo, un luogo culto del Carnevale.

Sarà presentato il manifesto celebrativo del cinquecentenario, un'opera artistica unica realizzata in tiratura limitata dall'artista Francesco Bongiorni, illustratore tra i più apprezzati in Italia e a livello internazionale: è sua l'ultima copertina del The New York Times.

Nello stesso giorno sarà distribuita la cartolina con il manifesto celebrativo, in cui figura la sagoma del bue, in omaggio alla tradizione del 'bove finto', con l'annullo speciale raffigurante il logo appositamente creato per la ricorrenza.

Sarà presente nel foyer del teatro un servizio filatelico temporaneo allestito in collaborazione con Poste Italiane. "Il Carnevale scorre nel nostro animo e la consapevolezza di vivere questa straordinaria ricorrenza ci riempie maggiormente di entusiasmo ed orgoglio - commenta il sindaco Luigi Massa -. Dopo la presentazione del Logo del 500/o, sabato apriamo i festeggiamenti con una iniziativa ricca, coinvolgente e con sorprese che abbiamo pensato per rendere indimenticabile ed eterno, è giusto dirlo, l'omaggio al nostro carnevale che è uno dei più belli e coinvolgenti d'Italia".



