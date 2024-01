Latini, io candidato sindaco a Osimo? Solo rumors

Le voci che indicano il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, eletto nelle liste Udc, come possibile candidato sindaco a Osimo, la sua città, di cui è stato primo cittadino per due mandati dal 1999 al 2009 come eSpressione del civismo, sono "solo rumors". Lo ha detto lo stesso Latini, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa in cui ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2023 dall'Assemblea legislativa e annunciato i "buoni propositi" per il 2024. "A meno che - ha aggiunto sorridendo - non ci sia il diluvio universale. Al 99,9% resto dove sono", cioè alla guida del Consiglio regionale fino al 2025.



