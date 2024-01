Ad Ancona in azione i 'giardinieri d'arte' in piazza Cavour

All'opera ad Ancona in piazza Cavour i primi corsisti di "Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici" per il periodo gennaio-aprile 2024 con la presenza di un tutor dell'Ufficio Verde Pubblico del Comune, coadiuvato da un dipendente dell'Ufficio Politiche Educative. Si tratta di un corso di formazione gratuito e finanziato con fondi Pnrr, in collaborazione con la Regione Marche, con uno stage di 240 ore per 17 corsisti, su aree verdi messe a disposizione dall'Amministrazione comunale di Ancona, in cambio della loro riqualificazione. Dopo la parte teorica, un primo gruppo di giardinieri è passato alla pratica in piazza Cavour, accolti dagli assessori alle Politiche Educative Antonella Andreoli e al Verde, Daniele Berardinelli. Il Comune ha stipulato una convenzione con l'azienda IF...srl , già accreditata per la formazione. Il progetto è in partnership con l'Istituto di Istruzione Superiore "Vanvitelli Stracca Angelini" di Ancona e di altre due realtà, l'Associazione di Promozione Sociale Target" e la società 9000UNO. Il corso permette ai partecipanti di acquisire competenze tecniche, progettuali e gestionali fino al rilascio da parte della Regione Marche dell'attestato di una qualifica nuova, "giardiniere d'arte per giardini e parchi storici e manutentore esperto del verde". "Figure sempre più necessarie" secondo Andreoli e Berardinelli, servono operatori "in grado di curare e valorizzare gli spazi verdi, rispettando le forme originarie del giardino e valorizzandone le peculiarità storiche, culturali, architettoniche, paesaggistiche".



