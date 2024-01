Ad Ancona consegnati i lavori per il Mercato delle Erbe

Consegnati i lavori per il Mercato delle Erbe ad Ancona: per tutta la durata dell'intervento il mercato resterà aperto al pubblico. Lo fa sapere il Comune.

Come annunciato nei giorni scorsi, la conclusione delle festività natalizie ha coinciso con la consegna dei lavori di riqualificazione dello storico Mercato delle Erbe, nel centro città, alla ditta che si è aggiudicata l'appalto. "Il progetto prevede - ricorda il Comune - la realizzazione di una piazza coperta destinata ad attività commerciali e di ristorazione, che accoglierà anche eventi e manifestazioni negli orari di chiusura del mercato. L 'intervento sarà realizzato con i fondi Pnrr destinati alla rigenerazione urbana, con un investimento totale di 5,8 milioni di euro circa e una durata indicata di 26 mesi".

"Durante tutta la durata dell'intervento di riqualificazione, il Mercato delle Erbe resterà aperto al pubblico e saranno operative le attività commerciali all'interno. - ribadisce il Comune - L'accesso al mercato per la clientela avverrà su un percorso individuato e delimitato. Saranno inoltre garantiti il carico e scarico delle merci e la sosta per i residenti. Polizia Locale, assessorati alle Attività economiche e mercati e Lavori pubblici e Ufficio traffico stanno lavorando da giorni per creare il minor disagio possibile mantenendo la funzionalità dell'area".

A seguito dell'avvio del cantiere, sono spostati in corso Garibaldi i 25 banchi del mercato ambulante tradizionalmente ospitati in corso Mazzini. Si tratta di una soluzione provvisoria della durata di un mese, concertata con gli operatori, eventualmente reversibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA