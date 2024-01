Tre scuole trasferite dopo il sisma sono ora nelle nuove sedi

Circa 200 bambini anconetani questa mattina sono rientrati a scuola trovando nuove sedi ad Ancona.

Tre scuole della città, trasferite dopo il sisma del 9 novembre 2022, hanno nuove collocazioni: le scuole d'infanzia XXV Aprile e Sabin e il nido Agrodolce. "Il periodo delle vacanze natalizie - fa sapere il Comune - è stato utilizzato per effettuare il trasferimento degli arredi e provvedere alla riorganizzazione degli spazi". L'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli con l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini, hanno visitato la nuova sede di via Torrioni delle scuole XXV Aprile; presente la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Cittadella-Margherita Hack, Marta Marchetti, la vice Silvia Censi insieme ai tecnici comunali che hanno seguito i lavori e gli spostamenti di arredi e pertinenze per tutte e tre le scuole.

"Il nostro impegno per le manutenzioni di 59 plessi con 63 istituti è veramente una sfida importante - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini - e per la quale vogliamo attivare un servizio dedicato; un servizio di manutenzione per edifici scolastici proprio per il monitoraggio costante delle condizioni delle scuole. Abbiamo centinaia segnalazioni alle quali vogliamo dare una risposta attivando anche una collaborazione diretta con i dirigenti scolastici, soprattutto per quanto riguarda l'attività di micro manutenzione".

"Ringrazio per l'impegno gli insegnanti e il personale del Comune, soprattutto per aver lavorato nel periodo delle festività per il trasloco e per aver arredato la scuola che questa mattina i bambini hanno trovato perfettamente a posto e fruibile. Uno spazio nuovo e ben attrezzato, corrispondendo alle esigenze dei piccoli: una risposta positiva per i bambini e per le famiglie" ha affermato l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA