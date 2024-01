Cade dal tetto di una casa durante alcuni lavori, ferito

Cade dal tetto di un'abitazione durante l'esecuzione di alcuni lavori. E' accaduto stamattina a Montalto Marche in provincia di Ascoli Piceno.

L'operaio ferito nell'incidente sul lavoro è stato ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona.

L'uomo era impegnato nell'esecuzione di una attività quando è caduto dal tetto della casa. Una caduta rovinosa che gli ha causato varie lesioni: i sanitari del 118 giunti dalla Postazione territoriale dell'emergenza sanitaria (Potes) di Offida hanno ritenuto necessario trasferire il paziente al trauma center di Ancona e per questo è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha provveduto al celere ricovero nella struttura sanitaria dorica. Sono in corso accertamenti per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e se vi siano responsabilità per l'accaduto.



