Questura di Ancona rilascia passaporto a bimba bengalese

Regalo della Befana da parte della Questura di Ancona ad una bambina bengalese di otto anni a cui è stato rilasciato il passaporto, nonostante l'annullamento della cittadinanza italiana al padre per via di alcune condanne subite. La convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 tutela i minori e stabilisce il principio di salvezza delle loro posizioni giuridiche, per cui il passaporto è stato rilasciato alla minore e al momento negato invece al padre della piccola.



