Iniziative di solidarietà della polizia di Ancona per Natale

Non solo ordine pubblico e sicurezza: nel periodo natalizio i poliziotti di Ancona sono stati impegnati quotidianamente per dare sostegno e portare solidarietà ai meno fortunati. Tante le iniziative Tante iniziative poste in essere dalla Questura. Si comincia con la consegna di panettoni e pandori alla Mensa della Caritas, cui è seguita per il pranzo di Natale della mensa di Padre Guido la consegna di pasta fresca per garantire una giornata di festa anche ai meno fortunati. Continui i contatti per garantire la somministrazione, in sicurezza, dei pasti anche nei giorni di festa.

Sempre vicini ai bimbi dell'ospedale materno-infantile Salesi, i poliziotti della provincia hanno voluto raccogliere offerte libere tra tutti i colleghi per regalate ai piccoli pazienti del Reparto Oncologico una console Play Station 5 con giochi adatti all'età degli ospiti. A seguire alcuni pensieri per la Comunità Papa Giovanni XXXIII, che si occupa di disabilità e per la Lega del Filo d'oro, con cui continua un rapporto di vicinanza e sostegno, testimoniato anche dai festeggiamenti per la Fondazione della Polizia di Stato, che si sono tenuti nel 2023 proprio a Osimo, presso la sede dell'Associazione, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari dell'intera provincia.

Infine nella giornata di ieri i poliziotti della Questura di Ancona hanno voluto portare un momento di spensieratezza ai bimbi per l'Epifania, portando loro in dono cappellini, quaderni, pastelli e diari, realizzati per la Polizia di Stato, presso il Centro Commerciale Conero. Dalla Questura infine giunge l'augurio che il 2024 sia "un anno di amore e di inclusione".



