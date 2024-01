In azione anche le Befane del Soccorso Alpino e Speleologico

Anche le Befane del Soccorso Alpino e Speleologico hanno animato le piazze di varie località delle Marche nel giorno dell'Epifania, con spettacolari discese dai palazzi, compresa la città per eccellenza della Befana, Urbania (Pesaro Urbino), concludendo in grande stle le festività natalizie.

Le Befane del Soccorso Alpino sono arrivate a Amandola (Fermo), dalla stazione di Montefortino; a Caselle di Maltignano (Ascoli Piceno) dalla stazione di Ascoli Piceno: Urbania dalla stazione di Pesaro e a Porto San Giorgio (Fermo) dalle stazioni di Macerata e Montefortino in collaborazione con i vigili del fuoco.



