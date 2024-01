La tradizionale calata delle befane ad Ascoli Piceno

Nonostante la giornata plumbea, in migliaia hanno assistito questa mattina allo spettacolo della calata delle befane da Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Una iniziativa che si ripete da anni ad opera del comune di Ascoli con la collaborazione di alcuni sponsor locali e che anche quest'anno ha richiamato nel salotto ascolano tantissime persone, nell'ordine delle migliaia.

Tanti i bambini presenti ai quali le befane hanno donato dolci e giocattoli.

In tanti hanno affollato il Villaggio di Natale col mercatino di Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio a piazza Arringo che resterà aperto fino a domani.



