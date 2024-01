Acquaroli, continuità territoriale risultato importante

"Non può essere un contratto di marketing a compromettere l'immagine dell'aeroporto e l'importanza del risultato rappresentato dai voli di continuità territoriale". Più volte evocato in questi giorni di querelle sui voli dell'Aeroporto delle Marche, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, titolare delle deleghe al turismo e alle gradi infrastrutture (porto, aeroporto interporto), ha fatto conoscere la sua opinione con un video su Facebook. Il governatore ha ribadito l'importanza dello scalo, che nel 2023 ha superato il mezzo milione di passeggeri, nella strategia di crescita e sviluppo del territorio: "è stato un anno record per il turismo straniero - ha sottolineato - che ha raggiunto quello italiano". Un risultato che "ci rende orgogliosi del lavoro fatto e della grande capacità attrattiva dell'aeroporto che ha percentuali di riempimento degli aerei molto elevate". Un'altra grande opportunità è rappresentata di voli di continuità territoriale, le rotte su Roma, Milano e Napoli, concesse con un bando dell'Enac e che la Regione cofinanzia con 3 milioni e 100mila euro. Un "grande risultato" che non va minimizzato "per alcuni voli cancellati. I voli di continuità territoriale - ha insistito - sono un servizio pubblico, un'opportunità per il territorio, perché abbattono le distanze con le principali città italiane e rendono le Marche più attrattive". Il contratto di marketing sottoscritto da Atim e Aeroitalia, "non ha niente a che vedere con questi collegamenti, che vanno difesi" anche contr una certa "disinformazione" che si è creata. "Con i voli cancellati e le polemiche si rischia di compromettere il risultato che abbiamo ottenuto". Per i disservizi nei voli, "abbiamo scritto a Enac che ha convocato un tavolo per richiamare tutti al rispetto del bando della continuità territoriale". Non si tratta solo dell'aeroporto, ma di "un percorso di crescita fondamentale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA