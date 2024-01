Questura di Ascoli, nel 2023 +42% arresti e aumento ammoniti

"Il 2023 è stato un anno soddisfacente soprattutto riguardo alla prevenzione". Il Questore di Ascoli Piceno Giuseppe Simonelli ha così riassunto stamani nel corso di una conferenza stampa l'attività della Polizia di Stato nel territorio piceno. Una prevenzione concretizzatasi con quasi 60mila persone controllate, il 18% in più rispetto al 2022.

"Un dato altamente positivo raggiunto con il grande impegno di tutto il personale della Questura di Ascoli e del Commissariato di San Benedetto del Tronto, oltre che per il lavoro della Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia Postale" ha sottolineato Simonelli. In aumento gli arresti (+42%). Per quanto riguarda le misure di prevenzione, nel 2023 sono stati adottati circa 200 provvedimenti, con un particolare incremento degli ammonimenti e dei divieti di accesso ad impianti sportivi (74).

Sulle strade del piceno sono state dislocate 2.102 pattuglie della Stradale che hanno contestato 10.582 infrazioni, decurtato 10.481 punti e ritirato 149 patenti di guida. Complessivamente i reati sono diminuiti da 5.892 a 5.545 (-5,89%). In leggero aumento i furti nelle abitazioni (395), anche se in generale il fenomeno dei furti registra un calo del 10%. "Attenzione alle truffe agli anziani, fenomeno purtroppo attuale che affrontiamo anche con incontri durante tutto l'anno per informare le potenziali vittime" ha concluso il questore di Ascoli Simonelli annunciando un incremento di personale per il 2024.



