Mastrovincenzo (Pd), Regione affronti esalazioni Falconara

"Il problema delle continue esalazioni percepite e respirate da anni dai cittadini di Falconara, denunciate attraverso migliaia di segnalazioni, deve essere affrontato anche dalla Regione. Innanzitutto riattivando il Tavolo composto da tutti i soggetti istituzionalmente competenti, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dei cittadini". A dirlo è il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo. "Il Tavolo - ricorda - era stato istituito nella scorsa Legislatura a seguito dell'approvazione all'unanimità di una Risoluzione di cui ero stato il primo firmatario nel 2018 e si era riunito più volte. La Giunta Acquaroli, colpevolmente, non l'ha più convocato. Tra le finalità di questo organismo c'erano proprio la conoscenza multidisciplinare del sito della Raffineria Api, la valutazione dell'efficacia delle attività di messa in sicurezza e bonifica ambientale, la definizione di linee guida per affrontare le problematiche ambientali esistenti e future. Invece di attivare un ulteriore tavolo a livello locale - aggiunge Mastrovincenzo -, consiglio alla sindaca Signorini di chiedere all'assessore regionale all'Ambiente di convocare al più presto quello regionale, già esistente".

Secondo il consigliere dem, inoltre, "la Giunta regionale, così come peraltro previsto nella Risoluzione, dovrebbe sollecitare la proprietà a presentare un radicale piano di riconversione verso attività ambientalmente sostenibili: anche su questo avevo presentato una interrogazione a marzo del 2022, all'indomani dell'ennesimo incidente in Raffineria, chiedendo conto al presidente Acquaroli e all'assessore di quanto fatto.

La risposta era stata, come al solito, evasiva e disarmante".

Mastrovincenzo ritiene poi che "come avvenuto nella precedente Legislatura, le Commissioni consiliari competenti che si occupano di ambiente e sanità, debbano urgentemente approfondire quanto sta accadendo da anni, cominciando magari dalle audizioni con i cittadini e con gli enti preposti. Questa preoccupante situazione va affrontata a tutti i livelli istituzionali, senza pericolose sottovalutazioni e ulteriori dilazioni temporali" conclude.



