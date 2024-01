Escursionista ferito recuperato sui Monti Gemelli

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto nel pomeriggio per prestare soccorso a un escursionista teramano infortunatosi a una gamba sulla cresta sommitale del Monte Foltrone, in provincia di Teramo, a circa 1700 metri nel gruppo dei Monti Gemelli. A causa del forte vento in quota non è stato possibile procedere con l'evacuazione mediante elicottero, quindi i tecnici abruzzesi e quelli della stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, insieme a una squadra del soccorso alpino Guardia di Finanza, hanno proceduto al recupero mediante barella portantina. L'uomo è stato poi caricato su un mezzo fuoristrada e consegnato all'ambulanza giunta sul primo punto utile carrabile.



